Президент Кенії відмовляється від підвищення податків після заворушень у країні

Президент Кенії Вільям Руто в середу відкликав заплановане підвищення податків, піддавшись тиску протестувальників, які штурмували парламент, розпочали демонстрації по всій країні і погрожували новими акціями на цьому тижні.

Про це повідомляє Reuters.

Протестний рух переріс із засудження підвищення податків в Інтернеті в масові мітинги з вимогою політичного перевороту в умовах найсерйознішої кризи за два роки президентства Вільяма Руто.

Руто оголосив, що не підпише фінансовий законопроєкт, який передбачає підвищення податків, наступного дня після того, як в результаті жорстоких зіткнень між поліцією і протестувальниками на асамблеї і по всій країні, за даними медиків, загинули щонайменше 23 людини і десятки отримали поранення.

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"Уважно слухаючи народ Кенії, який голосно заявив, що не хоче мати нічого спільного з цим фінансовим законопроєктом 2024, я поступаюся. І тому я не підпишу фінансовий законопроєкт 2024 року, і згодом він буде відкликаний", - сказав він у телевізійному зверненні до законодавців.

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Економічна правда

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