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Фінансові установи, які скуповують китайські державні облігації, по суті, завдають шкоди китайській економіці.

Про це повідомило видання Financial News, що підтримується центральним банком Китаю, передає Reuters.

"Фінансові установи несамовито скуповують державні облігації, оскільки очікують, що процентні ставки будуть знижуватися в майбутньому. По суті, вони шортують китайський юань і китайську економіку, збільшуючи тиск на відтік капіталу", - йдеться в статті Financial News.

Як повідомляє Reuters, цей звіт є останнім попередженням для ринку облігацій країни після того, як Народний банк Китаю (НБК) висловив занепокоєння і представив плани продажу казначейських облігацій, щоб охолодити ралі облігацій.

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Цей крок свідчить про бажання центрального банку стабілізувати обмінний курс та економічні очікування, повідомляє Financial News з посиланням на неназваних експертів.

Раніше цього місяця Народний банк Китаю (НБК) заявив, що має в своєму розпорядженні облігації на сотні мільярдів юанів для запозичень і продаватиме їх залежно від ринкових умов.

Нагадаємо:

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Шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Росія і Китай збиралися проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.

Економічна правда