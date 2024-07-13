Всі розділи
Укр / Рус

За добу Україна залучала аварійну енергетичну допомогу з Польщі

Субота, 13 липня 2024, 16:42 - Володимир Тунік-Фриз

Протягом доби з 12 по 13 липня Україна залучала екстрену енергетичну допомогу з Польщі, для покриття дефіцити, спричиненого зростанням споживання у результаті аномальної спеки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначають у повідомленні, аварійно допомога з польської енергосистеми залучалась 12 та 13 липня. Про обсяги залученої допомоги не повідомляють, натомість зазначають, що потреби української енергосистеми частково покривались аварійною допомогою.

Загалом, як зазначають у Міненерго, в Україні зберігається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів. Економне споживання електроенергії допоможе енергетикам швидше відновити електропостачання.

Реклама:

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 725 МВт год та максимальною потужністю 1445 МВт. Експорту не відбувається.

Нагадаємо:

У суботу 13 липня з 14:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії.

Реклама:

Економічна правда

електроенергія енергетика Польща
Реклама:
Матеріали за темою
Уряду Естонії довелось пояснювати, що допомога Україні не спричинить дефіцит електрики 13 липня 2024, 14:58
У Єврокомісії з обережністю розглядають польську пропозицію виробляти електроенергію для України 13 липня 2024, 13:03
З 14:00 "Укренерго" посилить обмеження електроенергії 13 липня 2024, 12:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті