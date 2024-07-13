За добу Україна залучала аварійну енергетичну допомогу з Польщі
Протягом доби з 12 по 13 липня Україна залучала екстрену енергетичну допомогу з Польщі, для покриття дефіцити, спричиненого зростанням споживання у результаті аномальної спеки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Як зазначають у повідомленні, аварійно допомога з польської енергосистеми залучалась 12 та 13 липня. Про обсяги залученої допомоги не повідомляють, натомість зазначають, що потреби української енергосистеми частково покривались аварійною допомогою.
Загалом, як зазначають у Міненерго, в Україні зберігається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів. Економне споживання електроенергії допоможе енергетикам швидше відновити електропостачання.
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 725 МВт год та максимальною потужністю 1445 МВт. Експорту не відбувається.
Нагадаємо:
У суботу 13 липня з 14:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії.
Економічна правда