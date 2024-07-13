За добу Україна залучала аварійну енергетичну допомогу з Польщі

Протягом доби з 12 по 13 липня Україна залучала екстрену енергетичну допомогу з Польщі, для покриття дефіцити, спричиненого зростанням споживання у результаті аномальної спеки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначають у повідомленні, аварійно допомога з польської енергосистеми залучалась 12 та 13 липня. Про обсяги залученої допомоги не повідомляють, натомість зазначають, що потреби української енергосистеми частково покривались аварійною допомогою.

Загалом, як зазначають у Міненерго, в Україні зберігається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів. Економне споживання електроенергії допоможе енергетикам швидше відновити електропостачання.

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На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 725 МВт год та максимальною потужністю 1445 МВт. Експорту не відбувається.

Нагадаємо:

У суботу 13 липня з 14:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії.

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Економічна правда