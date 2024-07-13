Великі американські банки попереджають про стрес серед споживачів з низькими доходами

В результатах другого кварталу JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo і BNY попередили про те, що споживачі борються зі зменшенням заощаджень і зростанням цін.

Про це повідомляє Financial Times

JPMorgan, Citi і Wells - три з чотирьох найбільших банків США за розміром активів - а також BNY повідомили про зниження доходів від кредитування, оскільки бізнес перебуває на стадії стагнації після величезних прибутків від циклу підвищення процентних ставок Федеральним резервом.

Згідно з останнім опитуванням Мічиганського університету, опублікованим у п'ятницю, споживчі настрої залишаються "вперто пригніченими" і впали до восьмимісячного мінімуму в 66 пунктів.

Реклама:

Прибуток банку Citi від споживчого кредитування в США, що включає кредитні картки, впав на 74% порівняно з минулим роком. Фінансовий директор банку Марк Мейсон заявив, що споживчі витрати в цілому сповільнюються, а залишки на рахунках зараз нижчі, ніж були до Covid. Він додав, що американські споживачі стали більш обережними, ніж будь-коли раніше.

Фінансовий директор JPMorgan Джеремі Барнум сказав, що банк "в цілому вважає, що споживачі в порядку", але вказав на слабкість серед менш заможних клієнтів.

Головний виконавчий директор BNY Робін Вінс попередив, що "інфляція є дуже болючою для багатьох людей", особливо для тих, хто не має заощаджень.

Реклама:

Занепокоєння банкірів щодо американців з низькими доходами перегукується з попередженням компанії Pepsi в четвер про те, що обсяги її продажів у Північній Америці постраждали від впливу багаторічної інфляції на споживачів з низькими доходами.

Нагадаємо:

У червні експорт Китаю показав найшвидше зростання за останній рік. Торговий баланс також на вершині свого профіциту.

Економічна правда