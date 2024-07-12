Повз касу: цьогоріч АЗС оштрафували на 54 мільйони
Державна податкова служба 2024 року оштрафувала АЗС на понад 54,1 млн грн за порушення порядку розрахунків.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПС, пише видання Enkorr.
"Лише у червні поточного року територіальними підрозділами податкового аудиту проведено 107 фактичних перевірок. За їх результатами порушникам очікується донарахування штрафних санкцій на загальну суму понад 7,2 млн грн", — йдеться в повідомленні.
Всього, як зазначили податківці, станом на 1 липня в Україні налічувалося понад 1,3 тис. суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, якими зареєстровано понад 6,7 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
"Робота ДПС щодо виявлення суб’єктів господарювання, які не фіксують розрахункові операції та не забезпечують прозорість операцій шляхом реєстрації всіх продажів пального через фіскальні реєстратори, активно триває", — наголосили у ДПС.
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Економічна правда