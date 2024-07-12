Повз касу: цьогоріч АЗС оштрафували на 54 мільйони 

Державна податкова служба 2024 року оштрафувала АЗС на понад 54,1 млн грн за порушення порядку розрахунків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПС, пише видання Enkorr.

"Лише у червні поточного року територіальними підрозділами податкового аудиту проведено 107 фактичних перевірок. За їх результатами порушникам очікується донарахування штрафних санкцій на загальну суму понад 7,2 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Всього, як зазначили податківці, станом на 1 липня в Україні налічувалося понад 1,3 тис. суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, якими зареєстровано понад 6,7 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

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"Робота ДПС щодо виявлення суб’єктів господарювання, які не фіксують розрахункові операції та не забезпечують прозорість операцій шляхом реєстрації всіх продажів пального через фіскальні реєстратори, активно триває", — наголосили у ДПС.

Нагадаємо:

Автоперевізники 31 000 разів порушили законодавство і сплатили штрафів на понад 280 млн грн.

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Економічна правда