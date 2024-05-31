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Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення: що це означає

П'ятниця, 31 травня 2024, 18:35 - Олексій Павлиш

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення - "Закарпаття/Закарпатське вино".

Про це повідомляє Мінекономіки.

Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат, пояснили в міністерстві.

"Ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України, підкреслюючи унікальність української культури та сприяючи її популяризації на міжнародній арені. Реєстрація географічного зазначення "Закарпаття/Закарпатське вино" відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє визнанню нашої країни як виноробної нації", - заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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"Раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства. Також, наразі на реєстрації знаходиться бренд "Wine of Ukraine", що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин", - йдеться у повідомленні.

На рівні з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені, зазначили в Мінекономіки.

Економічна правда

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виноробство Мінекономіки
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