Причина кризового фінстановища: Борги комунальників Харкова перед обленерго вже 1,2 млрд 

Борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.

Про це повідомив в.о. гендиректора обленерго В'ячеслав Кравцов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші найбільші боржники - комунальні підприємства "Харківводоканал" і "Харківські теплові мережі". Крім того, понад 2 млрд 466 млн грн нам винен постачальник універсальних послуг (ПУУ) ПрАТ "Харківенергозбут", - сказав Кравцов у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".

За його словами, останній показник зумовлений неплатежами комунальних підприємств постачальникові, несплатою спожитої електроенергії в районах, де тривають бойові дії, а також зростанням боргу перед постачальником з боку ДП "Гарантований покупець" (у рамках виконання ПСО із забезпечення е/е населення).

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Кравцов пояснив, що складна фінансова ситуація в "Харківобленерго" змушує значно обмежити закупівлю матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт, припинити виконання інвестиційної та ремонтної програм, щоб із наступного місяця виплатити зарплату 6 тис. працівникам і сплатити податки.

"Одного дня може скластися ситуація, коли після чергових обстрілів у харківських енергетиків будуть повністю вичерпані ресурси для проведення ремонту пошкодженого обладнання та відновлення світла людям", - наголосив він.

Очільник "Харківобленерго" також звернув увагу, що неплатежі споживачів і ПУУ уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК "Укренерго" до 2,5 млрд грн.

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Він також додав, що одним із проблемних питань є транзит мережами обленерго майже всього обсягу необхідної регіону електроенергії, що пов'язано з пошкодженням мереж оператора системи передачі "Укренерго" атаками РФ. При цьому нараховується плата за послуги передачі електроенергії, які, на думку керівника обленерго, "Укренерго" не надає.

Описуючи схему взаємних розрахунків компаній, задіяних у процесі електропостачання, очільник "Харківобленерго" зазначає, що надання коштів боржникам призведе до їхніх розрахунків із постачальником та ОСР, який, своєю чергою, погасить борги перед "Укренерго", а системний оператор у такий спосіб отримає змогу розрахуватися на балансувальному ринку.

До цієї схеми, на думку Кравцова, може бути залучений НАК "Нафтогаз", з яким за поставлений газ зможе розрахуватися теплова генерація, і тоді, нарешті, ці кошти від нього повернуться до бюджету.

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Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Економічна правда