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Ніхто серйозно не сприймав необхідність побудови децентралізованої генерації - Зеркаль

П'ятниця, 12 липня 2024, 16:22 - Артур Крижний

Україні необхідно було ще з 2022 року розпочати роботу над створенням децентралізованої генерації електроенергії, але ніхто серйозно не сприймав її необхідність.

Про це ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла в інтерв'ю УП.

"Що ми мали робити ще з 2022 року, але не зробили, це докласти зусиль, щоб у нас з'явилася децентралізована генерація. На жаль, ніхто серйозно не сприймав необхідність її побудови", - заявила вона.

За словами Зеркаль, ніхто не хотів думати на крок уперед: що війна може тривати не один рік, і що потрібно забезпечувати стійкість.

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"А стійкість дають не великі станції, які є великими цілями, а багато маленьких електростанцій, які можуть заміняти одна одну, які не залежать від того, наскільки зруйнована система, які можуть забезпечувати критичну інфраструктуру", - додала Зеркаль.

Нагадаємо:

Ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що не вірить у побудову 1 ГВт газової генерації до кінця року, який раніше анонсував президент Зеленський.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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