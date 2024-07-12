Китай ввів санкції проти 6 компаній з США за продаж зброї Тайваню

Китай запроваджує санкції проти шести американських оборонних компаній та вищого керівництва за продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє Bloomberg.

В заяві міністретва іноземних справ повідомляється, що продаж зброї Тайваню серйозно порушує принцип єдиного Китаю, втручається у внутрішні справи Китаю і підриває суверенітет і територіальну цілісність країни.

Китайські активи шести компаній, серед яких Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace і Summit Technologies Inc. будуть заморожені, починаючи з 12 липня.

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Трьом топ-менеджерам компанії Anduril, в тому числі генеральному директору Брайану Шимпфу, також буде заморожено активи в Китаї і заборонено в'їзд до країни.

Аналогічні заходи також застосовуються до двох керівників американського виробника безпілотників AeroVironment Inc., включаючи голову і генерального директора Вахіда Навабі.

Зазначається, що санкції КНР з'явилися на тлі повідомлення місцевих ЗМІ в Тайбеї про те, що президент Тайваню Лай Чінте розглядає можливість проїзду через США під час потенційних візитів до країн, які мають зв'язки з архіпелагом.

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Нагадаємо:

Загалом США ввели санкції проти 6 компаній, 4 з яких за тренування китайської армії, а 1 за допомогу РФ в обході санкцій.