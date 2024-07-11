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За пів року УЗ перевезла у приміських поїздах 20 млн пасажирів, чверть - безоплатно 

Четвер, 11 липня 2024, 16:16 - Віктор Волокіта

АТ "Укрзалізниця" від початку року перевезла більше 20,6 млн пасажирів у приміському сполученні. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Як йдеться в повідомленні, щодня приміськими поїздами користується 113 тис. пасажирів. Чверть пасажирів за різними пільгами Укрзалізниця перевезла безоплатно.  

"Попри надзбитковість приміських перевезень "Укрзалізниця" знаходить можливості для оновлення рухомого складу. Так, з початку року Укрзалізниця на власних потужностях модернізувала вже 5 електропоїздів та один дизель-поїзд", - зазначили в пресслужбі. 

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Пасажиропотік у приміському сполученні за перше півріччя 2024 року у порівнянні минулорічним показником зріс на 2%.

"І хоча нерідко маємо нарікання на застарілий рухомий склад, конструктивну відсутність кондиціонерів у салонах, пасажирів все ж приваблює демократична ціна за квиток, стабільність сполучення та прогнозованість витрат часу на дорогу додому чи на роботу", - додали в УЗ. 

Традиційно найбільший пасажиропотік у приміському сполученні зосереджений у столичному регіоні. До Києва приміськими поїздами люди прямують відразу з чотирьох областей: Київської, Житомирської, Вінницької, Чернігівської.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" впродовж червня перевезла 2,5 мільйона пасажирів - на 18% більше, ніж торік за цей же період, а також встановили рекорд перевезення пасажирів за одну добу.

Економічна правда

Укрзалізниця Київ Україна
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