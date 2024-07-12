Гетманцев про прискорення закриття ФОПів: зради тут точно не має

Данило Гетманцев вважає скорочення числа ФОПів закономірним процесом.

Про це повідомляє Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

Зазначається, що нового бізнесу (ФОП, компаній) в Україні відкривається значно більше, ніж закривається, наголосив Гетманцев.

Зокрема, у першому півріччі 2024 року нових ФОПів відкрилось на 61% більше, ніж закрилось, а темпи реєстрації у річному вимірі зросли на 11%.

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Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, зазначив він, ключовим моментом є те, що загальна кількість бізнесів збільшується.

За першу половину 2024 року закрилося 92 000 ФОПів, а відкрилося нових 148 500. Це, вважає Гетманцев, ознака відновлення економіки.

"По-друге, пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед триваючою 2,5 років війною, а також, будемо відвертими, поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації", – додав Гетманцев.

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Крім того, як зазначено в самому дослідженні щодо скорочення кількості ФОПів, може йтися про відкладений попит на закриття бізнесу, власники якого стикнулись із труднощами через війну, але юридично почали процес закриття і виходу із бізнесу тільки тепер.

Зазначається, що водночас частина виведеного з ринку бізнесу використовувалась для податкової оптимізації.

"Це коли замість старого ФОП/компанії, що вибрала ліміт, засвітилась у сумнівних операціях, відразу відкриваються нові одиниці для уникнення стандартного оподаткування, перевірок, штрафів, що насамперед притаманно торгівлі", – пояснив він.

Гетманцев упевнений, що певний вплив на активізацію закриття таких суб’єктів бізнесу мали законодавчі зміни. Він нагадав, що з 1 серпня 2023 року в Україні відновили податковий режим, який діяв до початку повномасштабного вторгнення, згодом – поновили податкові перевірки і повернули штрафні санкції.

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Нагадаємо:

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.