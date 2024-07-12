У Міненерго розповіли про наслідки нічної ракетної атаки: без знеструмлень не обійшлося

Після ракетного обстрілу на Чернігівщині без світла залишились понад 1800 абонентів у 10 населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу одномоментно знеструмився 1821 споживач у 10 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Також, у центральному регіоні під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія.

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Крім того, в Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів.

На Харківщині під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада обленерго, люди та техніка не постраждали.

Через бойові дії та техпорушення на ранок знеструмлено 479 населених пунктів.

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Нагадаємо:

У п'ятницю 12 липня енергетики відключатимуть чотири черги одночасно з 14:00 до 24:00, замість анонсованих раніше 16:00 до 23:00.

Сили ППО протягом вечора 11 липня та ночі 12 липня збили 5 російських ракет та 11 БпЛА.

Економічна правда.