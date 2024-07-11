Tesla планує відкласти запуск роботаксі, щоб створити більше прототипів

Компанія Tesla Inc. відкладає заплановану презентацію роботаксі на жовтень, щоб дати командам більше часу на створення додаткових прототипів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Оптимізм щодо презентації роботаксі сприяв 11-денній серії зростання, яка додала понад 257 мільярдів доларів до ринкової капіталізації компанії Tesla. Акції впали більш ніж на 8% після того, як агентство Bloomberg News вперше повідомило про затримку.

За словами джерел, ідея створення автономної служби таксі існує в компанії Tesla щонайменше вісім років, починаючи з того часу, коли Ілон Маск написав другу ітерацію свого "генерального плану" для компанії.

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В останні місяці генеральний директор поставив цей проект у пріоритет над роботою над електромобілем, дешевшим за найдоступніший автомобіль Tesla - седан Model 3.

Маск більше десяти років розповідав про роботу Tesla над технологією автономних автомобілів і переконував клієнтів платити тисячі доларів за продукт, який компанія позиціонувала як повне самокероване водіння, або FSD (Full Self-Driving). Маск і провідні інженери компанії останніми місяцями все частіше висловлюють оптимізм щодо FSD, оскільки продажі автомобілів компанії сповільнилися.

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Акції Tesla переживають шалене зростання - за останні 11 днів вони зросли на 44%, але прибутки компанії скорочуються, що свідчить про необґрунтованість цінового ралі.

Економічна правда.