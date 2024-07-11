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Судитимуть мешканців Полтави, які відкрили підпільний цех з виготовлення тютюну

Четвер, 11 липня 2024, 15:48 - Віктор Волокіта
 

Детективи Теруправління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування стосовно організації незаконного виготовлення, зберігання та збуту підробленого тютюну.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Слідство встановило чотирьох полтавців, які у складі організованої злочинної групи здійснювали переробку листового тютюну за допомогою спеціального обладнання. 

"Без відповідних дозвільних документів готову продукцію фасували для подальшого продажу. Щоб приховати незаконну діяльність фігуранти винаймали приміщення у сусідній області, звідки й здійснювали відправку контрафактної продукції по всій Україні", - йдеться в повідомленні. 

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Детективи провели 16 санкціонованих обшуків на складах і в помешканнях підозрюваних. 

В результаті вилучили понад 1,7 тонн подрібненого тютюну у мішках та обладнання для його переробки.

Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.

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Економічна правда 

тютюн БЕБ суд
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