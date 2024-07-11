Судитимуть мешканців Полтави, які відкрили підпільний цех з виготовлення тютюну
Детективи Теруправління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування стосовно організації незаконного виготовлення, зберігання та збуту підробленого тютюну.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило чотирьох полтавців, які у складі організованої злочинної групи здійснювали переробку листового тютюну за допомогою спеціального обладнання.
"Без відповідних дозвільних документів готову продукцію фасували для подальшого продажу. Щоб приховати незаконну діяльність фігуранти винаймали приміщення у сусідній області, звідки й здійснювали відправку контрафактної продукції по всій Україні", - йдеться в повідомленні.
Детективи провели 16 санкціонованих обшуків на складах і в помешканнях підозрюваних.
В результаті вилучили понад 1,7 тонн подрібненого тютюну у мішках та обладнання для його переробки.
Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.
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Економічна правда