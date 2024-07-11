Повернення українців: ООН створила платформу для біженців та переселенців

УВКБ ООН розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб – "Україна – це Дім".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як йдеться в повідомленні, платформа надаватиме вичерпну інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги.

Платформа буде наповнюватися інформацією про актуальні можливості щодо працевлаштування, навчання, підприємництва.

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"Мета уряду – створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації.

Ми вдячні нашим партнерам з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці у різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію щодо економічних можливостей в Україні", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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Економічна правда