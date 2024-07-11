Суд відхилив півмільярдний позов колишніх працівників проти Ілона Маска

Колишні працівники Twitter вимагають від Ілона Маска пів мільярда доларів, які він мав виплатити їм у якості вихідної допомоги.

Про це йдеться з рішення суду.

У скарзі йшлося про те, що за федеральним законом Employee Retirement Income Security Act (ERISA), програма вихідних допомог Twitter зобов'язувалася виплатити звільненим працівникам три місяці зарплати. Вони отримали менше, ніж очікували, і вимагали 500 млн дол невиплачених вихідних допомог.

Зазначається, що мова йде про позов щодо звільнення понад 6,000 співробітників Маском після його придбання компанії. Це колективний позов, поданий колишнім працівником Twitter Кортні МакМілліаном.

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Однак суддя окружного суду США Тріна Томпсон у Північному окрузі Каліфорнії задовольнила клопотання Маска про відхилення колективного позову.

Суддя Томпсон дійшла висновку, що план вихідних допомог Twitter не підпадає під дію ERISA, оскільки працівники отримали повідомлення про окрему схему виплат перед звільненням.

Вона відхилила справу, постановивши, що програма вихідних допомог, прийнята після придбання компанії Маском, є тією, яка застосовується до цих колишніх співробітників, а не програма 2019 року, на яку розраховували позивачі.

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Повідомляється, що у звільнених все ще є шанси на більші виплати в майбутньому. У своїй ухвалі Томпсон зазначила, що позивачі можуть змінити свою скаргу, щоб вона не стосувалася ERISA. Якщо вони це зроблять суд розгляне питання про видачу наказу про визнання цієї справи пов’язаною з однією з справ, які наразі розглядаються проти X Corp/Twitter.

Нагадаємо:

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на 843 млн дол на будівництво корабля, що виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі у 2030 році.