Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери

Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликав клієнтів вивести російські папери з країни.

Про це пише The Moscow Times.

В організації пояснили, що ця вимога пов'язана з блокуючими санкціями США у відношенні російського Національного розрахункового депозитарію (НРД). Всього в депозитарії нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом RU. Це зобов'язання суверенного боргу, корпоративні облігації та акції.

"У листі йдеться про те, що вони рекомендують завершити всі розрахунки і позбавити казахстанський депозитарій паперів з російськими кодами ISIN. Казахстанский депозитарій не хоче бачити ці папери в портфелях", — зазначила СЕО європейського брокера Mind Money Юлія Хандошко.

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Якщо клієнти не отримають доручення про виведення російських паперів до зазначеної дати, активи виявляться фактично замороженими на рахунках Центрального депозитарію Казахстану, попереджає партнер колегії адвокатів Pen & Paper Кіра Вінокурова.

Згідно з підсумками Центрального депозитарію, з березня по 1 грудня 2022 року казахстанські брокери здійснили з російськими ОФЗ операції на загальну суму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд). Також у 2022 році в депозитарій були переведені акції на суму 50 млрд тенге ($104,6 млн) і інші фінансові інструменти на суму майже 2 трлн тенге ($4,2 млрд).

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Економічна правда