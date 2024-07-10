Фонд держмайна спробує продати майно київського інституту "Буран"
23 липня пройде онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства Науково-дослідного інституту "Буран".
Про це повідомляє регіональне відділення Фонд державного майна України по місту Києву.
Як йдеться в повідомленні, об’єкт нерухомого майна розташований на перехресті вулиць Німецької та Предславинської, що в Печерському районі столиці.
До складу активу входять основні та підсобні приміщення на 4 і 6 поверсі нежитлової будівлі.
Основний вид діяльності інституту - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Стартова ціна за об’єкт приватизації становить 413 000 грн.
- Кількість працівників – 16;
- Загальна площа будівель та споруд: 1868 кв. м;
- Загальна площа земельних ділянок – не оформлена;
- Реєстрація на аукціон – до 22 липня;
- Аукціон – 23 липня.
Умови продажу є
- погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом;
- збереження робочих місць для працівників підприємства протягом 6 місяців із дня переходу права власності.
Нагадаємо:
Фонд державного майна з четвертої спроби провів успішний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу агрокомпанії "Інвестагро", яка належала російському олігарху Михайлу Шелкову й була конфіскована у нього через санкції.
Економічна правда