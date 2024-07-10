Фонд держмайна спробує продати майно київського інституту "Буран"

23 липня пройде онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства Науково-дослідного інституту "Буран".

Про це повідомляє регіональне відділення Фонд державного майна України по місту Києву.

Як йдеться в повідомленні, об’єкт нерухомого майна розташований на перехресті вулиць Німецької та Предславинської, що в Печерському районі столиці.

До складу активу входять основні та підсобні приміщення на 4 і 6 поверсі нежитлової будівлі.

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Основний вид діяльності інституту - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Стартова ціна за об’єкт приватизації становить 413 000 грн.

Кількість працівників – 16;

Загальна площа будівель та споруд: 1868 кв. м;

Загальна площа земельних ділянок – не оформлена;

Реєстрація на аукціон – до 22 липня;

Аукціон – 23 липня.

Умови продажу є

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погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

збереження робочих місць для працівників підприємства протягом 6 місяців із дня переходу права власності.

Нагадаємо:

Фонд державного майна з четвертої спроби провів успішний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу агрокомпанії "Інвестагро", яка належала російському олігарху Михайлу Шелкову й була конфіскована у нього через санкції.

Економічна правда