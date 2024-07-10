Українці перестали ходити до автосалонів: дилери пов'язують падіння продажів авто з посиленням мобілізації

Українці в травні припинили відвідувати автосалони – продажі стрімко впали.

Про це пише "Фінансовий клуб" з посиланням на розповіді фінансистів під час круглого столу "Роль кредитування та лізингу в розвитку ринку автопродажів"

"Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, починаючи з травня, люди перестали ходити в автосалони. Є дилерська мережа, в якої є автосалон біля блокпосту, то там взагалі людей немає. Вони просять, щоб автомобілі їм привозили. Тобто менеджер салону сідає в автомобіль і везе його до клієнта", – розповів директор з продажу автолізингу "ОТП Лізинг" Андрій Андрощук.

Це спровокувало суттєве падіння продажів.

Реклама:

"І падіння по різним брендам – від 30% до 50% продажів. Питання не в тому, чи є або нема кредитного ресурсу, яка його вартість. Це не має значення, якщо немає клієнта в автосалоні. У нас теж по роздрібному напрямку падіння десь на 30% за місяць", – зазначив Андрій Андрощук.

За його словами, якщо люди вичікують, можливе відновлення продажів. "Ще місяць – два ми будемо спостерігати це падіння і потім зрозуміємо, чи це тренд, чи буде відкат", – зазначив він.

Керівник розвитку автомобільного кредитування західного регіону ОТП Банку Назар Янків спостерігає аналогічну динаміку.

Реклама:

"З початку року динаміка зростала до середини квітня. Але зараз на ринку продажу автомобілів, починаючи з травня, відбувається спад попиту. Закон про мобілізацію – це штопор в нашій діяльності, і ми не розуміємо, як воно буде в подальшому. Дилери та імпортери кажуть, що питання дуже неоднозначне, і багато хто відкладає і ставить на паузу", – сказав Назар Янків.

Нагадаємо:

За половину 2024 року стягнули більше штрафів, порівняно з 2023 роком, коли стягнули 10 337 штрафів за порушення правил військового обліку.

Економічна правда