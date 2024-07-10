Литва рекордно штрафує криптофірму, що допомагала клієнтам із РФ обходити санкції

Литовська криптофірма, що допомагала переказувати рублі з російських санкційних банків, була оштрафована на 9,3 млн євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Литва оштрафувала місцеву криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей російськими клієнтами.

Зазначається, що зареєстрована в Литві компанія Payeer була оштрафована на 8,24 млн євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 млн євро за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Реклама:

"Payeer дозволяв російським клієнтам проводити транзакції в російських рублях, переводячи їх із російських банків, які перебувають під санкціями ЄС. Російським фізичним і юридичним особам була надана можливість отримувати послуги криптовалютного гаманця, управління рахунком або зберігання", – йдеться в заяві Служби з розслідування фінансових злочинів.

Повідомляється, що Литва за останнє десятиліття зарекомендувала себе як центр стартапів у сфері фінансових технологій.

Але влада зараз намагається скоротити кількість криптофірм за допомогою нових правил ліцензування, щоб запобігти використанню цифрових активів для відмивання грошей або обману інвесторів.

Реклама:

Нагадаємо:

Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн дол російського олігарха.

Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб, що випливає з даних аналітичного порталу Федеральної податкової служби Росії (ФПС).