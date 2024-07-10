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НБУ збільшив терміни повернення валютної виручки для аграріїв - Гетманцев

Середа, 10 липня 2024, 11:35 - Олексій Артемчук

Національний банк України (НБУ) збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції з 90 до 120 днів.

Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У своєму повідомленні Гетманцев привітав таке рішення НБУ і заявив, що воно назріло і "значно підтримає експортерів, що переорієнтовуються на азійський та африканський ринок".

Продаж валюти експортерами напряму впливає на обсяг пропозиції на валютному ринку та баланс між попитом та пропозицією.

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Зазначається, що власне НБУ про це рішення поки що не повідомляв.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів надав можливість Національному банку встановлювати винятки щодо  граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості. 

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Національний банк України не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортної виручки, на чому наполягають представники бізнесу. 

НБУ аграрії валюта
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