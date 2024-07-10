НБУ збільшив терміни повернення валютної виручки для аграріїв - Гетманцев
Національний банк України (НБУ) збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції з 90 до 120 днів.
Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
У своєму повідомленні Гетманцев привітав таке рішення НБУ і заявив, що воно назріло і "значно підтримає експортерів, що переорієнтовуються на азійський та африканський ринок".
Продаж валюти експортерами напряму впливає на обсяг пропозиції на валютному ринку та баланс між попитом та пропозицією.
Зазначається, що власне НБУ про це рішення поки що не повідомляв.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів надав можливість Національному банку встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості.
Національний банк України не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортної виручки, на чому наполягають представники бізнесу.