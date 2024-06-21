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Винятки: уряд рекомендує збільшити строки розрахунків при експорті-імпорті деяких товарів

П'ятниця, 21 червня 2024, 18:09 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів надав можливість Національному банку встановлювати винятки щодо  граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. 

В повідомленні також йдеться, що уряд рекомендував НБУ, зокрема, збільшити терміни розрахунків за такими операціями у сфері машинобудування.

"Сьогодні ми надали можливість Нацбанку встановлювати винятки зі строків розрахунків за операціями експорту-імпорту для виконавців державних контрактів з оборонних закупівель. Це важливо для підприємств, які, наприклад, хочуть посилити свої потужності та потребують високотехнологічного імпортного обладнання, яке довго виготовляється", - розповіла перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, за ініціативи Федерації роботодавців та після консультацій з бізнесом уряд рекомендував НБУ збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів. 

"Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування – верстати, станки, техніку тощо. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився  через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору", — додала Юлія Свириденко. 

Згідно з рішенням Уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту, зокрема:

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  • верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.
  • водоструминні різальні машини;
  • машини (включаючи преси) для обробки металів;
  • машини та апарати для паяння або зварювання;
  • шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;
  • машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;
  • труби та трубки;
  • електричні двигуни та генератори;
  • шасі з установленими двигунами й т.ін.

Крім того, уряд рекомендує НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито тощо. 

Економічна правда

Кабмін уряд імпорт експорт
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