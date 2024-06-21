Винятки: уряд рекомендує збільшити строки розрахунків при експорті-імпорті деяких товарів

Кабінет міністрів надав можливість Національному банку встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В повідомленні також йдеться, що уряд рекомендував НБУ, зокрема, збільшити терміни розрахунків за такими операціями у сфері машинобудування.

"Сьогодні ми надали можливість Нацбанку встановлювати винятки зі строків розрахунків за операціями експорту-імпорту для виконавців державних контрактів з оборонних закупівель. Це важливо для підприємств, які, наприклад, хочуть посилити свої потужності та потребують високотехнологічного імпортного обладнання, яке довго виготовляється", - розповіла перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Реклама:

За її словами, за ініціативи Федерації роботодавців та після консультацій з бізнесом уряд рекомендував НБУ збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів.

"Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування – верстати, станки, техніку тощо. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору", — додала Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням Уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту, зокрема:

Реклама:

верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.

водоструминні різальні машини;

машини (включаючи преси) для обробки металів;

машини та апарати для паяння або зварювання;

шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;

машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;

труби та трубки;

електричні двигуни та генератори;

шасі з установленими двигунами й т.ін.

Крім того, уряд рекомендує НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито тощо.

Економічна правда