У США майже 3 мільйони будинків залишилися без світла через тропічний шторм

Через тропічний шторм "Берил" на південному сході Техасу загинуло щонайменше троє людей, були затоплені автомагістралі, закриті нафтові порти, скасовано понад 1300 авіарейсів і знеструмлено понад 2,7 мільйона будинків і підприємств.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Національного центру ураганів США (NHC), "Берил", найперший в цьому сезоні ураган 5 категорії, ослаб після того, як обрушився на прибережне техаське місто Матагорда з небезпечними штормовими хвилями і проливними дощами, а потім перемістився до Х'юстона. Агентство заявило, що умови можуть викликати торнадо в Техасі, Луїзіані та Арканзасі.

У штаті, який є найбільшим виробником нафти і природного газу в США, сповільнилася нафтопереробка, а деякі виробничі об'єкти були евакуйовані.

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"Ті з вас, хто живе на північному сході Техасу, знайте, що вас чекає тропічний штормовий вітер, можливо, до пізньої ночі", - сказав віце-губернатор штату Техас Ден Патрік.

Влада штату ще не оцінила економічні збитки, служби продовжують рятувальні роботи, в той час, як потужні вітри продовжують дути. За словами Томаса Глісона, голови Техаської комісії з комунальних послуг, відновлення електропостачання займе кілька днів.

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Найбільші порти Техасу закрили операції і рух суден у неділю, оскільки ураган "Берил" посилився, наближаючись до узбережжя Техасу поблизу Х'юстона.

Економічна правда.