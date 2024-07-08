Найбільші порти Техасу почали масово закриватися через загрозу серйозного урагану

Найбільші порти Техасу закрили операції і рух суден у неділю, оскільки ураган "Берил" посилився, наближаючись до узбережжя Техасу поблизу Х'юстона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Берил", який цього тижня залишив свій слід руйнації у Карибському басейні, вбивши щонайменше 11 людей, є ураганом 1 категорії і може посилитися до 2 категорії до виходу на узбережжя США, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Порти Корпус-Крісті, Х'юстона, Галвестона, Фріпорта і Техас-Сіті повідомили про своє закриття, коли в неділю капітанами Берегової охорони було оголошено штормовий режим. Весь рух суден і вантажні операції обмежені, оскільки протягом 12 годин очікується штормовий вітер.

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Корпус-Крісті, розташований приблизно за 200 миль (322 км) від Х'юстона, є найбільшим центром експорту сирої нафти в США. Техас-Сіті і Фріпорт також є основними вузлами відвантаження нафти і нафтопродуктів на узбережжі Мексиканської затоки.

Закриття портів може призвести до тимчасової зупинки експорту сирої нафти, поставок нафти на нафтопереробні заводи і моторного палива з цих заводів.

Х'юстонський судноплавний канал, який у неділю працював в умовах транзитних обмежень, перш ніж зупинити весь рух, забезпечує доступ до 8 державних об'єктів і близько 200 приватних терміналів.

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У своєму повідомленні об 11 годині вечора за центральноєвропейським часом (04:00 за Гринвічем) NHC зазначає, що повідомлення з літака ВПС США "Мисливець за ураганами" вказують на те, що максимальна швидкість вітру під час урагану "Берил" зросла майже до 75 миль на годину (120 км/год).

Очікується подальше посилення вітру перед тим, як він досягне узбережжя Техасу, повідомила NHC у неділю пізно ввечері.

Майже 14 000 споживачів у Техасі залишились без електроенергії у неділю ввечері, згідно з даними порталу PowerOutage.us. Енергопостачальна компанія Centerpoint Energy (CNP.N) заявила, що відстежує шторм і проводить підготовку.

Виконуючий обов'язки губернатора Техасу Ден Патрік закликав людей, які перебували у відпустці в прибережних районах, виїхати звідти до приходу шторму.

"Це серйозний шторм, і ви повинні поставитися до нього серйозно і бути готовими", - сказав він на зустрічі з чиновниками в Остіні.

Економічна правда.