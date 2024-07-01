Суд заблокував роботу ТРЦ "РайON" та City Mall у Києві та Запоріжжі - заява компанії

Компанія Arricano Real Estate PLC заявляє про блокування діяльності торгових центрів "РайON" у Києві та City Mall у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, 17 червня 2024 року за клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури слідчий суддя Соломʼянського районного суду міста Києва наклав арешт на рахунки ТОВ "Призма Альфа" та ПрАТ "Лівобережжяінвест", які управляють ТРК City Mall та "РайON" відповідно.



Ці судові рішення фактично заблокували не лише господарську діяльність компаній, але й позбавили їх можливості сплачувати загальнодержавні податки та збори, та виконувати кредитні зобовʼязання перед українськими банками.



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"Ці дії ще раз підтверджують, що стосовно групи компаній українські силові структури та суди виконують чиєсь замовлення", – заявив голова ради директорів Arricano Real Estate PLC Маргус Курм.

Рішення про арешт рахунків ТОВ "Призма Альфа" та ПрАТ "Лівобережжяінвест" компанія вважає черговим посиленням тиску з боку силових структур. Arricano заявляє, що те, що відбувається з її активами в Україні – це рейдерство із залученням державних органів.

Наслідком таких дій може бути повна зупинка роботи торгових центрів у Києві, Запоріжжі й Кривому Розі.

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Нагадаємо:

Поточний 2024 рік може стати першим роком за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів.

Економічна правда.