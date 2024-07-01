Державний енерготрейдер ЕКУ сплатив 100 мільйонів дивідендів

Державна енерготрейдингова компанія АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) перерахувала до державного бюджету України дивіденди в розмірі 100,4 млн грн за підсумками діяльності в 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як йдеться в повідомленні, ЕКУ стала №1 за розміром цих відрахувань серед усіх підприємств в управлінні Фонду державного майна України.

"Сьогодні нашим першочерговим фокусом є надійне забезпечення споживачів України електричною енергією в умовах енергодефіциту. З цією метою ми збільшуємо імпорт, розвиваємо співпрацю з виробниками електроенергії, виводимо на ринок нові продукти і послуги", – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

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У пресслужбі нагадали, що сума сплачених дивідендів ЕКУ за підсумками перших п’яти місяців комерційної діяльності у 2022 році становила 27,1 млн грн.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України розпочав формування наглядової ради АТ "Енергетична компанія України".

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Економічна правда