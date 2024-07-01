Цьогоріч ЄС посилить контроль за ввезеним з України медом

З 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва можуть ввозитися до ЄС, лише якщо вони відправляються, отримані та/або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

В повідомленні йдеться, що за інформацією Європейської комісії за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46 % вантажів були виявлені ті або інші невідповідності. А 57 % експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.

Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.

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"Зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають завчасно звернутися (за місяць) до територіального органу Держпродспоживслужби для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

ЄС має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць з п'ятниці, використовуючи механізм "екстреного гальма", покликане заспокоїти фермерів блоку.

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Економічна правда