Цьогоріч ЄС посилить контроль за ввезеним з України медом
З 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва можуть ввозитися до ЄС, лише якщо вони відправляються, отримані та/або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
В повідомленні йдеться, що за інформацією Європейської комісії за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46 % вантажів були виявлені ті або інші невідповідності. А 57 % експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.
Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.
"Зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають завчасно звернутися (за місяць) до територіального органу Держпродспоживслужби для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
ЄС має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць з п'ятниці, використовуючи механізм "екстреного гальма", покликане заспокоїти фермерів блоку.
Економічна правда