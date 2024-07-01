Картонно-паперовий комбінат може зупинитися за відсутності бронювання незамінних працівників

Київський картонно-паперовий комбінат (Обухів Київської області) прогнозує можливість призупинення роботи підприємства у разі тотальної мобілізації працівників-чоловіків, яких неможливо замінити жінками.

Про це повідомляє пресслужба комбінату, передає "Інтерфакс-Україна".

"Великий бізнес, зокрема Київський картонно-паперовий комбінат австрійського Pulp Mill Holding, вже моделює наслідки кадрового дефіциту. Побоювання залишитися без здатності забезпечувати необхідні виробничі процеси підприємства через нестачу персоналу, не безпідставні – наразі у лавах ЗСУ кожен 10-й співробітник комбінату.

На дільницях, де раніше працювали переважно чоловіки, сьогодні можна побачити жінок, адже ККПК розпочав програми з професійного навчання, завдяки яким можна опанувати нову професію за рахунок підприємства – наприклад, водійки навантажувача", – розповіли у пресслужбі ККПК.

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Водночас, наголошують на комбінаті, є працівники, замінити яких складно, а іноді й неможливо. Зокрема, щоб стати машиністом папероробної або карторобної машини, необхідно близько п'яти років, оскільки потрібно опанувати низку поетапних робіт.

У пресслужбі ККПК наголосили, що незамінність професіоналів паперової галузі обумовлена і тим, що виробництво паперу пов'язане з підвищеним рівнем шуму, температури, вологості та вібрації, тому люди, які працюють у цехах, повинні бути фізично витривалими.

"На підприємстві є й професії, де, за вимогами охорони праці, можуть працювати лише чоловіки. Тому варіант заміни їх жінками неможливий. Якщо таких співробітників мобілізують, зупиниться виробництво", – припускають на комбінаті.

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При цьому, прогнозують у компанії, окрім того, що споживачі залишаться без санітарно-гігієнічної продукції, а великі виробники українських товарів без картонної тари, зупинка підприємства може кардинально вплинути на життя Обухівської громади.

Київський КПК – головне підприємство однойменної групи компаній, одного з найбільших підприємств Європи щодо випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. працівників.

Власником комбінату є австрійський Pulp Mill Holding.

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Економічна правда