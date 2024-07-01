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Ще у 2 регіонах РФ почалися проблеми з електроенергією - росЗМІ

Понеділок, 1 липня 2024, 12:38 - Олексій Артемчук

Проблеми з електропостачанням почалися у Воронезькій та Курській області внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляє The Moscow Times.

В повідомленні йдеться, що у Воронезькій області понад 20 тисяч людей з 4 районів залишилися без світла. Мова йде про мешканців Лисинського, Острозького, Кантемировського, Кам'янського районів.

Повідомляється, що через технологічні порушення на лінії електропередачі в сусідніх регіонах у Курській області може виникнути дефіцит потужності електроенергії.

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За даними Міноборони РФ, ЗСУ в ніч проти 1 липня завдали ударів по трьох російських регіонах — Курській, Білгородській та Брянській областях. В атаці було брали участь 36 безпілотників. Воронезька область потрапила під обстріл дронів днем ​​раніше.

Нагадаємо:

Близько 90% Бєлгородської області,  у тому числі міста Бєлгород та Старий Оскол, наразі без світла. В області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом.

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електроенергія енергетика РФ
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