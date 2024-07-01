Нафта дорожчає на хвилі оптимізму щодо літнього попиту

Ціни на нафту виросли 1 липня, підтримані прогнозами дефіциту пропозиції, який виникне через пікове літнє споживання палива і скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 53 центи, або на 0,6%, до 85,53 дол за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 82,05 дол за барель, що на 51 цент, або на 0,6% більше.

Зазначається, що це сталося попри глобальні економічні негаразди та зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+.

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Обидва контракти зросли приблизно на 6% у червні, а ціна нафти марки Brent за останні два тижні перевищила 85 доларів за барель після того, як ОПЕК та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, продовжили більшість заходів із глибокого скорочення видобутку нафти до 2025 року.

Зазначається, що це змусило аналітиків прогнозувати дефіцит пропозиції в третьому кварталі, оскільки попит на нафту влітку на транспорті та в системах кондиціонування повітря вичерпує запаси палива

Виробнича активність серед невеликих китайських виробників зростала найшвидшими темпами з 2021 року завдяки закордонним замовленням, навіть попри те, що ширше опитування показало, що слабкий внутрішній попит і торгові суперечності призвели до чергового скорочення промислового сектора.

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Повідомляється, що Китай є другим найбільшим споживачем у світі та найбільшим імпортером сирої нафти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли і готові до третього поспіль тижневого зростання на тлі очікувань того, що центральний банк США незабаром почне знижувати процентні ставки і закріпить складну маржу нафтопереробки.

Ціни на нафту впали через несподіване збільшення запасів у США, що посилило побоювання щодо повільного попиту з боку країни.