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Через обстріли є нові знеструмлення у 3-х областях, на енергооб’єкті загинув працівник - Міненерго 

Понеділок, 1 липня 2024, 10:28 - Віктор Волокіта

Через обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Загалом через бойові дії - без електроенергії  абоненти у 7 регіонах. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, у східному регіоні внаслідок ворожого обстрілу відключилась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив проводу та грозотросу.

"У західному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. Причина – загорання конденсатора на одній з високовольтних підстанцій. Викликано ДСНС, загорання ліквідовано. Лінію вивели в аварійний ремонт", - розповіли в пресслужбі. 

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Крім того, на одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації. 

"Обставини нещасного випадку з'ясовуються", - додали в Міненерго. 

Нагадаємо:

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Через влучання керованих авіабомб у термінал "Нової пошти" в Харкові в неділю загинув чоловік, ще 9 осіб поранено, серед них немовля.

Економічна правда

Міненерго війна енергетика
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