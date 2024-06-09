У понеділок, 10 червня, графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 22:00

"Укренерго"

Графіки стабілізаційних відключень у неділю, 9 червня, планують застосовувати з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", у понеділок, 10 червня, ліміти споживання, при перевищення яких можуть застосовувати стабілізаційні відключення, планують застосовувати з 16:00 до 22:00.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність буде працювати безперебійно.

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Нагадаємо:

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Графіки планових відключень, що мали діяти у неділю 9 червня з 20:00 до 22:00 були скасовані.

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Економічна правда