Минулої доби через невідомі причини від енергосистеми відключалось підприємство енергогенерації

У суботу, 8 червня, від енергосистеми України через невідомі причини відключилось енергогенеруюче підприємство. Втрат живлення власних потреб не відбулося.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, минулої доби вдень у східному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. При цьому від енергосистеми України тимчасово відключалось енергогенеруюче підприємство, однак без втрати живлення власних потреб.

Причини відключення зʼясовуються, - повідомляє Міненерго.

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Нагадаємо:

Графіки планових відключень, що мали діяти 9 червня з 20:00 до 22:00 скасовані.

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

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Економічна правда