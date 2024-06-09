Минулої доби через невідомі причини від енергосистеми відключалось підприємство енергогенерації
У суботу, 8 червня, від енергосистеми України через невідомі причини відключилось енергогенеруюче підприємство. Втрат живлення власних потреб не відбулося.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За повідомленням, минулої доби вдень у східному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. При цьому від енергосистеми України тимчасово відключалось енергогенеруюче підприємство, однак без втрати живлення власних потреб.
Причини відключення зʼясовуються, - повідомляє Міненерго.
Нагадаємо:
Графіки планових відключень, що мали діяти 9 червня з 20:00 до 22:00 скасовані.
Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
Економічна правда