Законодавці штату Нью-Йорк схвалили заборону на збір та продаж персональної інформації неповнолітніх

Законопроєкт, що обмежує збір та продаж персональних даних неповнолітніх користувачів отримав остаточне законодавче схвалення в Асамблеї штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє Reuters.

Окрім цього, у п'ятницю 7 червня також прийняли закон, який забороняє соціальним мережам показувати "залежний" алгоритмічний контент користувачам молодше 18 років без згоди батьків.

Як повідомляють, згідно із законопроєктом, який отримав назву SAFE (Stop Addictive Feeds Exploitation) for Kids Act, користувачі соціальних мереж, які не досягли 18 років, повинні отримати згоду батьків на перегляд "залежних" каналів. Це зазвичай визначається як контент, який надходить від акаунтів, на які вони не підписані, але доставляється алгоритмами, розробленими для того, щоб утримати їх на платформі якомога довше.

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Очікується, що губернатор штату Кеті Хочул підпише обидва закони.

Вона привітала ці два заходи як "історичний крок вперед у зусиллях з подолання кризи психічного здоров'я молоді та створення безпечнішого цифрового середовища для молодих людей".

Соціальні медіа-компанії, такі як Meta, яка володіє Facebook та Instagram, можуть зазнати удару по своїх доходах.

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Однак компанія Meta висловила певну підтримку законопроекту.

"Хоча ми не згодні з усіма аспектами цих законопроєктів, ми вітаємо той факт, що Нью-Йорк став першим штатом, який прийняв законодавство, що визнає відповідальність магазинів додатків", - йдеться в заяві компанії.

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Нагадаємо:

Компанія Meta отримала 11 скарг щодо нових правил навчання ШІ, які використовують персональні дані користувача без згоди. Правила можуть суперечити нормам ЄС щодо конфіденційності.