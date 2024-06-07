"Укренерго" залучить 30 мільйонів євро кредиту на реконструкцію підстанції на Льівщині

"Укренерго" залучить 30,4 млн євро кредиту від німецького держбанку KfW у рамках проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об'єднаної енергосистеми) IV".

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW). Ці кошти підуть на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області. Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською", - заявив прем'єр.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 7 червня ухвалила рішення про схвалення договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за гарантійною угодою щодо цього проєкту.

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Кабінет міністрів готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для громадян і для бізнесу.

Економічна правда

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