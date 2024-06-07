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Кабмін готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання

П'ятниця, 7 червня 2024, 17:40 - Олексій Павлиш
 
фото: Telegram Шмигаля

Кабінет міністрів готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для громадян і для бізнесу.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні затвердили порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тис грн. А максимальна сума кредиту - 480 тисяч гривень терміном на 5 років", - написав Шмигаль.

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Також, за його словами, уряд спільно з Верховною Радою готує законопроєкт про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання та про усунення всіх митних формальностей.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання. 

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Економічна правда

Шмигаль Кабмін енергетика кредити
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