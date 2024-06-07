На кордоні з Угорщиною і Польщею розбудують інфраструктуру  

Уряд затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" для легкового транспорту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Також угода розширює рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка — Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур", — додав очільник уряду.

Крім того, Кабмін виділив додаткові 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів.

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Шмигаль нагадав, що минулого місяця уряд запустив спільний митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Рені" з Молдовою. Прикордонні та митні формальності будуть проводитися тепер лише з української сторони.

"Це прискорить рух транспорту і це частина нашого проекту зі створення зручного коридору перевезень до румунського порту Галац", — зазначив прем’єр-міністр.

"Всі ці кроки — необхідна частина нашої інтеграції до ЄС, а також покращення нашої логістики", — підкреслив Денис Шмигаль.

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Нагадаємо:

Завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Економічна правда