Уряд планує зняти бар’єри для ввезення в Україну генераторів та сонячних панелей

Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться також про підтримку споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів.

"У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні", — сказав очільник Уряду.

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Нагадаємо:

Уряд під час засідання 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

Економічна правда

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