Перший за час великої війни Банківський форум

"Економічна правда" анонсує проведення першого за час великої війни банківського форуму, який пройде в форматі офлайн.

Мета заходу – зібрати в одному місці банки, бізнес, їхніх клієнтів та представників влади для того, аби обговорити проблеми фінансової системи і разом знайти шляхи їх вирішення.

Форум – це майданчик, де його учасники зможуть не просто озвучити свої потреби, а й бути почутими зацікавленими сторонами. Клієнти хочуть отримувати сучасний продукт та бути впевненими у збереженні своїх заощаджень. Для держави пріоритет – стабільність економіки та наповнення бюджету. А чого хочуть банки?

Серед інших, підійматимуться питання податкових змін, ролі державних банків в підтримці економіки, фінансового моніторингу, пом'якшення регуляцій з боку Національного банку і ще низка важливих тем.

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Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться у вівторок, 25 червня 2024 року. Початок о 16:00.

Програма форуму:

16.00 - 16.40 Вступна розмова з регулятором.

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Чи дозволяють результати роботи банківської системи будувати амбіційні плани з розширення кредитування та чи можливо це без державної підтримки? Розмова в.о. головного редактора ЕП з головою Національного банку Андрієм Пишним.

16.40-17.30 Панель 1. Банки та держава.

18.00- 18:30. SmallTalk з головою Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Модератор: виконавчий директор Центру економічних досліджень Гліб Вишлінський

18.30 - 19.30. Панель 2. Банки та бізнес.

Генеральним партнером став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також Raiffeisen Bank, ПУМБ і страхова компанія "ІНГО".

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції можна за посиланням.