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Податки грального бізнесу збільшились у 2 рази 

П'ятниця, 7 червня 2024, 17:01 - Віктор Волокіта

Платники податків, які працюють на ринку азартних ігор, сплатили до бюджету у травні 2024 року 1,8 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше порівняно з травнем 2023 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

За його інформацією, найбільшу питому вагу у сплаті займає податок на прибуток (73,8%) та ПДФО (25,1%). Так, сплата податку на прибуток у травні 2024 року становить 1,3 млрд грн, що на 0,9 млрд грн більше травня 2023 року.

Сплата цими  платниками до бюджету за 5 місяців 2024 року становить 7,3 млрд грн, що у 3,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (2,4 млрд грн).

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"Найбільшу питому вагу у сплаті займає податок на прибуток (71,3%) та ПДФО (28,2%).

Так, сплата податку на прибуток у січні – травні 2024 року становить 5,2 млрд грн, що на 4,6 млрд грн більше факту січня – травня 2023 року", - написав Гетманцев. 

Нагадаємо:

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Від початку 2024 року в Україні заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.

Економічна правда 

гральний бізнес податки
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