В Україні стартує освітня програма для підприємців-переселенців 

Стартує національна практична освітня програма "Компас: рестарт та розвиток бізнесу", щоб надати знання та підтримати підприємців, які змушені релокуватися через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Наша ціль — допомогти малому та середньому бізнесу розвиватись, зростати й виходити на міжнародні ринки.

За результатами дослідження майже 8 тисяч підприємств змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабної війни.

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Саме тому створили програму для підприємців — внутрішньо переміщених осіб, щоб надати їм знання й поштовх для відновлення власної справи.

Програма містить теоретично-практичні тренінги, фідбек-сесії та нетворкінг, а також доступ до необхідних ресурсів для успішного ведення бізнесу в нових умовах", — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерії Іонан.

Згідно з повідомленням, за результатами навчання учасники зможуть запровадити нові підходи до організації діяльності, а найактивніші — збільшити прибуток від власної підприємницької діяльності.

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Участь у Програмі можуть взяти 220 представників мікро-, малого та середнього бізнесу, а також самозайняті особи з-поміж ВПО, що планують розвинути або перезапустити власний бізнес.

Навчання триватиме з 11 липня до 31 жовтня 2024 року в онлайн-форматі.

Окремі заходи проводитимуться офлайн — на базі чотирьох центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес — у Бучі, Рівному, Тернополі та Луцьку, із забезпеченням прямої трансляції для онлайн-учасників.

Спікерами та менторами Програми стануть власники бізнесу, експерти з бухгалтерської справи, юриспруденти та психологи.

Нагадаємо:

Міністерство цифорової трансформації розпочало тестування освітнього застосунка "Мрія" - 40 шкіл з Києва та шести областей України допоможуть перевірити й покращити роботу застосунку.

Економічна правда