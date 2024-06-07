"Інтерфейс майже скопіювали з Google Docs": Дубілет запустив сервіс для підпису документів

Ексміністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет запустив сервіс для підпису та обміну документами Dubidoc.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Ми запускаємо в Україні новий сервіс Дубідок (Dubidoc). Це — безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами. Можуть користуватися всі українці — як для особистих справ, так і для бізнесу", - повідомив він.

За його словами, якщо треба підписати документ, то можна відкрити його через Dubidoc і підписати за допомогою додатку "Дія", а потім - поділитися з ким треба.

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"Інтерфейс ми майже скопіювали з Google Docs. Є веб-версія, а також застосунки iOS і Android. Зручний доступ для бухгалтерів, сортування по тегам та інші зручні функції", - підсумував Дубілет.

Нагадаємо:

Компанія Fintech Farm колишнього міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, що розробляє "цифрові банки" у різних країнах світу, закрила інвестиційний раунд розміром у 32 млн дол.

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Економічна правда.