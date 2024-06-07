Через пошкодження газопроводів без газу залишаються споживачі у 3 областях

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Через пошкодження газопроводів та технічні порушення без газу залишається понад 3,3 тисячі абонентів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так, в Івано-Франківському районі на двох газопроводах фахівці виявили витоки газу, через що припинили газопостачання до 2376 споживачів чотирьох населених пунктів.

Через технологічне порушення у Бучанському районі Київської області припинено газопостачання до 4 багатоквартирних будинків (802 квартири).

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У Тернопільській області під час проведення земельних робіт було пошкоджено підземний газопровід. Стався витік газу і припинено газопостачання 141 побутовому споживачу.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" забезпечуватиме газом виробників електроенергії та тепла для підтримки енергосистеми України.

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Економічна правда.