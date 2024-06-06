У "Дії" вже згенерували понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана

За кілька перших годин у застосунку "Дія" було згенеровано понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана.

Про це в ефірі телемарафону заявила директор Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко.

"Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу.

Лише за кілька перших годин у застосунку Дія було згенеровано понад 55 тисяч е-Посвідчень ветерана", - заявила Адаменко.

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Зазначається, що згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:

учасника бойових дій

людини з інвалідністю внаслідок війни

учасника війни

постраждалого учасника Революції гідності

члена сім’ї загиблого ветерана війни

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

У міністерстві додали, щ е-посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному держреєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

"Використовувати посвідчення ветерана у Дії можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

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Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-посвідчення у Дії", - йдеться у повідолменні.

"Отримуємо звернення від громадян із потребою оновити дані. Ми вибудували алгоритм як це зробити, і в режимі реального часу спілкуємося з особами та виправляємо деякі дані у реєстрі.

Робота триває, ми очікуємо, що впродовж місяця усі бажаючі зможуть згенерувати документ без проблем", - резюмувала Адаменко.

Нагадаємо:

5 червня у застосунку державних послуг "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Економічна правда