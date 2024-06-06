Ілона Маска вчергове посунули з місця найбагатшої людини планети: кому вдалося

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Бернар Арно, французький мільярдер і генеральний директор конгломерату розкоші LVMH, обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу після того, як акції його компанії зросли майже на 1,5% на торгах в Європі.

Про це повідомляє видання Forbes.

"Зі статками у 210,1 мільярда доларів Арно обігнав генерального директора Tesla, чиї статки становлять 208,6 мільярда доларів.", - пише видання.

У четвер статки Арно зросли на $7,7 млрд, а акції LVMH підскочили на 1,45% до $830.

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"5.5%. Саме на стільки зросли акції LVMH з початку року. Для порівняння, акції Tesla, які складають близько третини статків Маска, впали майже на 30% з початку 2024 року", - зазначило Forbes.

Відвоювавши у засновника Amazon Джеффа Безоса друге місце в травні, Маск обійшов Арно пізніше того ж місяця після того, як його стартап у сфері штучного інтелекту xAI залучив 6 мільярдів доларів при попередній оцінці в 18 мільярдів доларів. Після останнього раунду фінансування, за оцінками Forbes, частка Маска в xAI становить 14,4 мільярда доларів.

Нагадаємо:

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Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками 2023 року залишився найбагатшою людиною світу.

На початку травня стало відомо, що французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу.

Економічна правда.