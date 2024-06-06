Шулявський шляхопровід: з переможця тендеру на ремонт стягнуть мільярд через порушення законодавства

КМП

Господарський суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про стягнення до державного бюджету більше 1 млрд гривень з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За матеріалами Національного антикорупційного бюро України Київською міською прокуратурою було встановлено, що товариство, яке визнано переможцем у відкритих торгах із закупівлі за кошти місцевого бюджету робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва порушило законодавство у сфері економічної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

Так, Антимонопольним комітетом визнано, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії (діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою).

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На виконання укладеного ще в 2018 році договору з переможцем торгів, останній отримав більше 1 млрд гривень із місцевого бюджету. Проте роботи з реконструкції транспортної розв’язки досі не закінчено.

З огляду на викладене, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору генерального підряду та застосування відповідних наслідків шляхом стягнення зазначеної суми в дохід держави. Суд задовольнив позов.

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Економічна правда.