Apple відстала у гонці за штучний інтелект, однак у найближчий час від компанії очікують звершень - WSJ

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Компанія Apple, яка ще нещодавно була найдорожчою у світі, поступається конкурентам, які швидше зреагували на розвиток ШІ. Компанія у найближчий час збирається представити свої розробки, що може змінити ситуацію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Після багатьох років обережності з загальним штучним інтелектом, Apple збирається представити нові функції наступного тижня. Мова зокрема йде про оновлення голосового асистента Siri.

Востаннє знаменитий асистент, один з останніх проєктів співзасновника Apple Стіва Джобса, над яким він працював перед смертю, був повністю перероблений у 2020-2021 роках. На початку у компанії запропонували дивовижні можливості, які може мати потужний голосовий асистент зі штучним інтелектом.

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Нова Siri, здатна працювати на iPhone і без підключення до інтернету, вразила людей своєю швидкістю, розмовними можливостями і точністю, з якою вона розуміла команди користувача. За словами людей, знайомих з цією роботою, проєкт під кодовою назвою Project Blackbird також передбачав створення Siri з можливостями сторонніх розробників додатків.

Проте у внутрішньому конкурсі, що відбувся напередодні 10-ї річниці запуску Siri, переміг конкуруючий проєкт. Відоме як Siri X, скромніше оновлення передбачало перенесення більшої кількості існуючого програмного забезпечення Siri на iPhone з віддалених серверів, щоб підвищити швидкість і конфіденційність голосового помічника. Вдосконалення Siri X було представлено у 2021 році.

Обережність і характерна для Apple секретність, а також обережність, яку вона проявляє при модернізації пристроїв, де апаратне і програмне забезпечення бездоганно інтегровані, заважали її раннім зусиллям на арені ШІ, кажуть люди. Зараз вона опинилася в незвичному становищі, коли їй доводиться ризикувати.

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Наступного тижня на щорічній Всесвітній конференції розробників Apple компанія збирається приєднатися до гонки озброєнь у сфері штучного інтелекту, яка, на думку багатьох, визначатиме майбутнє технологій. Виробник iPhone намагається наздогнати Microsoft, Alphabet, Google та інших конкурентів, які почали інтегрувати генеративний ШІ у свої основні продукти.

Хоча очікується, що Apple не наздожене провідних інноваторів у галузі ШІ найближчим часом, компанія готується представити функції ШІ з вражаючими можливостями, які також максимізують конфіденційність користувачів - проблема, яка буде ключовою для розкриття повного потенціалу ШІ-помічників.

Нагадаємо:

Акції компанії-виробника чипів Nvidia зросли до рекордних максимумів у середу, а ринкова оцінка досягла позначки у 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvida обігнала Apple, ставши другою найдорожчою компанією в світі.

Apple оголосила про угоду між компанією та OpenAI про інтеграцію ChatGPT в операційну систему iPhone.

Економічна правда