Cisco запустила фонд на $1 мільярд для інвестицій у штучний інтелект

Компанія-виробник телекомунікаційного обладнання Cisco оголосила про запуск інвестфонду на 1 млрд дол для стартапів, які займаються розробкою та дослідженням штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Таким чином Cisco приєдналась до низки великих технологічних компаній, які поспішають придбати частки в невеликих фірмах, що займаються штучним інтелектом.

"Компанія через свій інвестиційний підрозділ інвестує, зокрема, в Cohere, Mistral AI і Scale AI, і вже виділила майже 200 мільйонів доларів з фонду", - пише агентство.

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Стартап Scale AI, який працює з даними ШІ, оцінюється майже в 14 млрд дол, тоді як розробники так званих базових моделей Cohere і Mistral ведуть переговори з інвесторами про залучення коштів на суму 5 млрд дол кожен.

За останні кілька років Cisco здійснила понад 20 придбань та інвестицій у сфері ШІ, сприяючи розвитку генеративного ШІ, машинного навчання та інтеграції ШІ у свій портфель.

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Компанії Nvidia Corp. і Cisco Systems об'єднують зусилля, щоб полегшити корпораціям створення власної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту, намагаючись вивести цю технологію за межі великих центрів обробки даних

Економічна правда