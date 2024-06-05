Фонд держмайна заявив про рекордну кількість учасників на приватизаційних аукціонах

Середня кількість учасників на аукціонах із приватизації держмайна за 5 місяців цього року становить 5,34, що є рекордом за час роботи Фонду держмайна України.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Для порівняння, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54. А у 2023 році - 4,8", - заявив Коваль.

Повідомляється, що протягом січня - травня в аукціонах ФДМУ взяли участь 999 учасників.

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На думку Коваля, збільшення конкуренції на аукціонах, організованих Фондом, свідчить про те, що ФДМУ працює відкрито на засадах чесних торгів в електронній системі Prozorro.Продажі, а сама приватизація, як ніколи, на часі.

Нагадаємо:

У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".

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Економічна правда