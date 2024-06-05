Експорт британського одягу до ЄС впав на 63% через бюрократичну тяганину з Brexit

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Експорт британського одягу та взуття, проданого до країн ЄС, впав з 7,4 млрд фунтів стерлінгів у 2019 році до 2,7 млрд фунтів стерлінгів у 2023 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Нове дослідження показує, наскільки складні правила та тяганина на кордоні стримували фірми від торгівлі через Ла-Манш.

Згідно з даними дослідження, таке падіння експорту одягу та взуття сприяло падінню продажів усіх непродовольчих товарів до ЄС на 18%.

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Єдиними секторами, які збільшили експортні продажі за той самий період, були здоров’я та краса, а також садівництво, компенсувавши деяке падіння в одягу та взутті.

Автори дослідження також зазначають, що найбільше постраждали малі та середні підприємства, які зіткнулися з більшим тягарем бюрократії, ніж транснаціональні компанії.

Британські фірми, які раніше перепаковували імпортні товари, виготовлені в Азії, для продажу в ЄС, тепер реорганізували свої ланцюжки постачання, створивши офіси на єдиному ринку, щоб обійти митні правила ЄС.

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Нагадуємо:

Мер Лондона, лейборист Садік Хан заявив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що становить 140 мільярдів фунтів (понад 162 мільярди євро).

Вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу призвів до втрати 330 000 працівників для британської економіки.